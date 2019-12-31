بالأرقام.. صندوق تحيا مصر يعلن تفاصيل حصاد عام 2019.. القائم بأعمال المدير التنفيذي: حققنا نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية

تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر:

أكثر من 700 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "نور حياة"

107 آلاف قطعة ملابس جديدة و10 آلاف بطانية هدايا دكان الفرحة في 2019

1250 أسرة تستقبل 2020 في منازلها الجديدة بـ 12 محافظة

المشاركة في تأسيس أول صندوق خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة

فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بالأسمرات والمحروسة

520 مؤسسة مجتمع مدني شاركتنا مسئولية تنمية القرى الأكثر فقرا

الرعاية الصحية

الدعم الاجتماعي

التنمية العمرانية

التمكين الاقتصادي

الشراكة في المسئولية المجتمعية

حرص صندوق تحيا مصر على إحداث نقلة نوعية في مستوى أداء خدماته في عام 2019، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات تكفل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينهم على احتياجات المعيشة، وتحسين حياتهم، فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم خدمات تدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.وتحت شعار "نتشارك"، تمكن صندوق تحيا مصر من تدعيم شراكاته مع مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإنجاز مهامه كمعاون لكل هذه الأطراف ومظلة للعمل المجتمعي تضمن توحيد الجهود وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتنمية المجتمع والوصول بها إلى أكثر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.وحول حصاد عمل وإنجازات صندوق تحيا مصر خلال عام 2019، يقول تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن عام 2019 كان بمثابة انطلاقة جديدة للصندوق، حرصنا خلالها على تطوير المشروعات ومستويات أدائها لمستحقيها، وكذلك تكثيف مجالات التعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتبني مشروعات جديدة هدفها تحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية.وأضاف أن مشروعات الصندوق خلال عام 2019 تنوعت بين الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والدعم الاجتماعي، مع استمرار المشروعات القائمة في مجال تمكين المرأة المعيلة ورعايتها.وأوضح تامر عبد الفتاح أن الرعاية الصحية حصلت على نصيب الأسد من مشروعات الصندوق هذا العام، وكانت البداية مع مبادرة نور حياة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يناير الماضي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليوني مواطن و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات.وشرع الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية في السابع من فبراير الماضي، ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 111 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و599 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، كما تم إجراء 7 آلاف و975 عملية لعلاج المياه البيضاء، وتوفير 59 ألفا و855 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ 49 ألفا و850 حالة، كما تم تسليم 62 ألفا و804 نظارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 16 محافظة هي: السويس، والإسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، والجيزة، ودمياط، وبورسعيد، ومطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية.وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، أن معنى الشراكة الناجحة ظهر في تنفيذ الصندوق للمبادرة الرئاسية نور حياة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تضافر الجهود في رعاية الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أهمية الشراكات التي عقدت لتنفيذ المبادرة، حيث تم الاتفاق مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية للمساهمة في توفير الكوادر الطبية المتخصصة، وكذلك إجراء العمليات الجراحية من خلال 17 مستشفى تابعا لها، إضافة للتعاون مع وزارة الداخلية من خلال 3 مستشفيات تابعة لها، ومستشفيات القطاع الخاص ومنها مغربي، وأي فيجن وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديريات الصحة بكل محافظة، فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهام القوافل الطبية داخل المدارس، والتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني.واستكمل صندوق تحيا مصر في 2019 مسيرته في مواجهة فيروس "سي"، بشراكته الناجحة مع وزارة الصحة والسكان، حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانا، وكذلك الكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة للدعم المستمر الذي يقدمه مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات، كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.ودشن الصندوق حملة في إطار دوره كمراقب لعملية المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت توعية المواطنين والتعريف بخطوات المسح الطبي للكشف عن الفيروس، من خلال 8 وحدات متنقلة، مجهزة لإجراء المسح الطبي، وذلك لتدعيم نقاط المسح الطبي الثابتة بمختلف الوحدات الصحية ومجالس الأحياء.في سياق منفصل، قال تامر عبد الفتاح إن نسبة وفيات الأطفال المبتسرين على المستوى العالمى تشكل من 32 إلى 44% من أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخامسة، وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال المبتسرين في مصر 20% بسبب نقص الحضانات، لذلك بدأ صندوق تحيا مصر في توزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدول (CIB)، وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان "يوم جديد".كما حرص صندوق تحيا مصر على التوعية بمشكلات الأطفال المبتسرين في مصر، حيث شهد عام 2019 احتفاء الصندوق باليوم العالمي للطفل المبتسر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، وذلك بإضاءة برج القاهرة باللون الأرجواني تزامنا مع قيام 60 دولة حول العالم بهذا التقليد، وهو إضاءة معالمها الشهيرة وتزينها باللون الأرجواني للتوعية بأخطار الولادة المبكرة وسبل مواجهتها.ويقول القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن عام 2019 شهد تنوعا كبيرا في مشروعات الصندوق الموجهة للدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، مضيفا أن الصندوق اطلق خلال العام مبادرة "دكان الفرحة" لتعمل على شقين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لدعم الطلاب المعدة لهم دراسات حالة اجتماعية بالتنسيق مع إدارات رعاية الطلاب بكل جامعة، وتمت مراعاة الجانب المعنوي في تنظيم المعارض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة بدون مقابل.ووزع الصندوق في هذا الشق نحو 107 آلاف قطعة ملابس استفاد منها نحو 35 ألف مواطن، وذلك في معارض نظمها الصندوق في جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، بالإضافة إلى توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، فضلا عن توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وعدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.وأضاف تامر عبد الفتاح، أن الشق الثاني من مبادرة دكان الفرحة تم توجيهه لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية لتوفير تجهيزات الزواج للفتيات وتشمل: بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.وأوضح أن عملية اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج تتم من خلال عدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن: وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأكد أنه خلال عام 2019 نظم الصندوق حفلا ضخما شهد تسليم 100 عروس لتجهيزات الزواج في إطار المبادرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموضة لمشاركات الفتيات فرحة استلام التجهيزات.كما شهد عام 2019 ثمرة المبادرة الرئاسية "سجون بلا غارمين"، وذلك بعد الإفراج عن 5 آلاف غارم وغارمة، وكانت للصندوق المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الإنسانية، حيث تم سداد ديون الغارمين والغارمات طبقا للشروط والقواعد المتبعة، بحيث يتم سداد ديون الغارم أو الغارمة بعد دراسة حالته والتأكد من استحقاقه الاستفادة من المبادرة بحيث يكون المستحق محبوسا على ذمة قضية استدانة فقط وليس على ذمة قضايا أخرى.واستكمل الصندوق خلال عام 2019 توزيع لحوم الهدي بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، واستفاد منها نحو نصف مليون مواطن حتى الآن.وشهد عام 2019 أيضا نجاح البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى الذي يتشارك في تنفيذه صندوق تحيا مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج بنهاية العام 2019 نحو 23 ألف طفل، من بينهم 6 آلاف و96 طفل بلا مأوى، و12 ألفا و983 طفلا يعمل بالشارع، ودمج 3 آلاف و891 طفلا مع أسرهم من جديد، كما تم خلال العام 2019 توسيع مجال عمل الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج لتشمل 13 محافظة بدلا من 10 محافظات.وأكد تامر عبدالفتاح أن الصندوق لم يكن بعيدا عن رعاية ذوي القدرات الخاصة، حيث شارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري تحت اسم "عطاء" بمساهمة قدرها 80 مليون جنيه، لتخصص عوائده في توفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.ويقول تامر عبد الفتاح إن يد صندوق تحيا مصر امتدت بالعمران في أكثر من 12 محافظة خلال عام 2019، حيث قام الصندوق بتنفيذ البرتوكول الثالث مع جمعية الأورمان لتطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف أنه في أقل من 6 أشهر تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وتضمنت إعمار ورفع كفاءة 1250 منزلا متهدما في 42 قرية حماية لأسرها من قسوة الشتاء، حيث شملت الأعمال: تأهيل مبني المنزل، وتبليط الأرضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن آمن.وشملت المرحلة الأولى أعمال التطوير في القرى التالية:1. كلح الجبل، الرديسية بمركز ادفو بمحافظة أسوان.2. نجوع الشغب والدبابية والمعلا بمركز إسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر .3. العليقات، وحجازة بمركز قوص بمحافظة قنا.4. الواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.5. عرب العوامر بمركز أبنوب، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.6. الروبي، الحضارة، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميرة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.7. العواونة، ميانة، شاويش، و معصره نعسان بمركز إهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، والشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف.8. الشهابية، بعبش، عرفة بمركز طامية، والحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، رحمي، وعزبة عاشور بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.9. لحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.10. شبراهور، وطماي الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.11. ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية.12. البكارشة، وكفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أنه تمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها، بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، والأرامل، والسيدات المعيلات، مشيرا إلى أنه بتنفيذ البرتوكول الثالث لتطوير المنازل سيكون هناك 10 آلاف منزل تم تطويرها لتوفر سكنا آمنا لأسرها.في السياق ذاته، شهد عام 2019 توقيع صندوق تحيا مصر برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يتم بموجبه تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لـ 3 قرى من القرى الأكثر فقرا بمركز طهطا في محافظة سوهاج، وهى قرى: "الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج"، بهدف إحداث تنمية متكاملة بالقرية المستهدفة، وذلك من خلال تنفيذ 23 تدخلا تنمويا في مجالات "الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي-الخدمات البيطرية"، والتي تنعكس على تحسين مستوى الحياة لأهالي القرى، ومنها:- دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة و إقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية).- إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث.- تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة.- دعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية.- التطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.- التطوير الإنشائي لمركزي شباب بالقرى، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها، وتجهيز غرفة الحاسب الآلي، وتوفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض.-دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.وأشار تامر عبد الفتاح إلى أن الصندوق استكمل شراكاته الناجحة بتوقيع برتوكولي تعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المتكاملة في قرية الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج، وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة، والتي تخدم حوالي 581 طالبا، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية، وتطوير 30 منزلا بقريتي السوالم وعرب بخواج.كما شارك صندوق تحيا مصر، خلال عام 2019، في فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بالأسمرات وحي المحروسة، تمهيدا لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشاة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، وتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية: غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، وغرفة معيشة، وثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وسخان، وشاشة إل سي دي.كما شرع الصندوق خلال عام 2019 في اتخاذ إجراءات تدبير فرش وتأثيث 3 آلاف وحدة سكنية إضافية خلال الفترة القادمة، ليصل إجمالي الوحدات التي يشارك الصندوق في تأسيسها إلى 9 آلاف وحدة سكنية من خلال اللجنة العليا لتأثيث الوحدات.ونوه تامر عبد الفتاح إلى أنه في أقصى جنوب مصر، شارك صندوق تحيا مصر وزارة التخطيط في تنفيذ مشروعات تنمية مركز نصر النوبة بأسوان وباقي مراكز المحافظة، حيث تضمنت خطة التنمية ١٤ مشروعا بمجالات التنمية العمرانية المختلفة: 4 مشروعات في قطاع الإسكان، 3 مشروعات بقطاع الرعاية الصحية، ومشروعان لمياه الشرب، ومشروعان للصرف الصحي، ومشروعان للحماية المدنية، ومشروع للشباب والرياضة.وانتهى الصندوق خلال عام 2019 من مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرا، ومشروع إنشاء وتجهيز وحدة الإطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة، وكذلك إنهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة.كما تم إنهاء مشروع توصيل المرافق وتشطيب عمارات إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بكوم أمبو، وأيضا تم إنهاء 96% من مشروع مساكن قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة.واستعرض القائم بأعمال المدير التنفيذي إسهامات صندوق تحيا مصر في دعم وتمكين المرأة المعيلة، موضحا أنه منذ نشأة الصندوق أولى اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا، وتجسد هذا الاهتمام في برنامج "مستورة" لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال إنه من خلال بروتوكول تعاون مع بنك ناصر، وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثمة استطاع الصندوق تكثيف نشاط البرنامج خلال عام 2019 ليصل إلى أكثر من عدد المستفيدين 18 ألفا و940 امرأة بتمويل تعدى 315 مليون جنيه من بينها مشروعات في أقصى الحدود، حيث تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات في حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالإضافة إلى تخصيص مشروعات لذوات القدرات الخاصة.وأوضح تامر عبد الفتاح أن برنامج "مستورة" يوفر تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.كما واصل الصندوق دعمه للمرأة المعيلة عبر مشروع لتمويل السيدات في منشاة ناصر والمزمع انتقالهن لحي الأسمرات، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة بتمويل اقترب من 7 ملايين جنيه.وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي، إن عام 2019 شهد تكثيفا لشراكة الصندوق مع منظمات المجتمع المدني ومنها: الأورمان، وبنك الشفاء المصري، وصناع الخير، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة، ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الإنجيلية، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وجمعية صلاح الدين الأيوبي، ومؤسسة نهضة بني سويف، ومؤسسة مصر بلا مرض، وجمعية حواء المستقبل، وجمعية التعاون والتطوير.وامتدت شراكة الصندوق مع المجتمع المدني لتصل إلى 97 مؤسسة كبرى، و423 جمعية قاعدية، ليصل إجمالي عدد المؤسسات التي تشاركت مع الصندوق في مختلف أنشطته التنموية إلى 520 مؤسسة باختلاف أحجامها.