الدقهلية ثاني الجمهورية في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حصول المحافظة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الممولة من صندوق التنمية المحلية بـ357 مشروع خلال هذا العام بإجمالي 3 ملايين، و862 ألف جنيه.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم منح قروض لـ76 مشروعا في الحضر بإجمالي 832 ألف جنيه، و281 مشروع في المناطق الريفية بإجمالي مبلغ 3 ملايين و30 ألف جنيه، إضافة إلى 94 مشروعا تحت التنفيذ تبلغ قيمتها 876 ألف جنيه.





وأكد محافظ الدقهلية اهتمام الدولة بدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في ضوء سياسات الحكومة لتوفير فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.





وأشار إلى أن صندوق التنمية المحلية يساعد على دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرى بمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة .



