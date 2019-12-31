شاهد.. موديل سعودية تتصدر غلاف مجلة أمريكية شهيرة

بعد اختيار مجلة «هاربرز بازار» الشهيرة، للفنانة سوسن بدر لتكون واجهة مجلتها كأيقونة جمال فرعونية في سبتمبر الماضي، اختارت ذات المجلة اليوم عارضة الأزياء السعودية «شانينا شايك» لإضفاء رونق خاص بجمالها على غلاف عدد يناير.



في البداية أغلقت أمامها جميع الأبواب بسبب "لون بشرتها" السمراء، فلم تجد في أوروبا سبيلًا لتحقيق أحلامها، لذا انتقلت إلى أستراليا للمشاركة في عروض الأداء لكنها قوبلت بالرفض.



كان سبب رفضها في أستراليا هو عدم تماشي ملامحها مع مظهر "الفتاة الأسترالية"، لذا قررت شانينا مطاردة أحلامها في أمريكا وحزمت الأمتعة إلى مدينة نيويورك.



لم تفهم بالضبط ذريعة رفضها في أمريكا فقد أخبروها بأنها "لن تنجح أبدًا في هذا المجال! لأن جمالها الزائد يؤهلها أكثر من اللازم لعدم مشاركتها في عروض الأزياء الراقية وفقًا لحوار أجرته مع مجلة هاربرز بازار عن حياتها.



لم تيأس شانينا التي تحمل أصول سعودية باكستانية، وكانت عروض ماركة «فيكتورياز سيكريت» أولى درجات السلم التي وضعت أقدامها عليها للتقدم في عالم عروض الأزياء.



مما فتح أمامها أبواب الشهرة، حيث أدت عروض لماركة «شانيل» في باريس، وشاركت في أسبوع الموضة بتأدية عروض لماركات مختلفة مثل توم فورد وأوسكار دي لارينتا.



ترجع أصول شانينا إلى أم سعودية وأب باكستاني، وتدخل أعراق مختلفة في عائلتها مثل أخوتها الـ3 الصينيين وزوج أمها الغاني ويعيش خالها في مالطا مما انعكس عليها بطابع ثقافي متنوع، وقد عبرت عن سعادتها الكبيرة بزيارة بلدها "المملكة العربية السعودية" لأول مرة في عام 2020.