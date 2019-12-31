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محافظات

محافظ الدقهلية: تحصين 265 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تحصين 265 ألفا و412 رأس ماشية منذ بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة، والتي انطلقت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة الأسواق وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين للتعريف بأهمية التحصينات ضد مختلف الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إنه لا توجد أي حالات اشتباه إصابة، وإن الحملات والقوافل المجانية مستمرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء من تحصين جميع أعداد الثروة الحيوانية.
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