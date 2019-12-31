أنا ما يتقاليش اخرسي.. شيرين ترد على منتقديها في حفلة الرياض.. فيديو

أشادت المطربة شيرين عبد الوهاب، بتنظيم مهرجان دبي للتسوق، قائلة إن دبي لها فضل كبير عليها، خاصة أن أول حفلة غنت فيها في حياتها خارج جمهورية مصر العربية كانت في دبي، بمهرجان التسوق.



وقالت شيرين، في لقاء خاص ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا سينما"، إنها تعتبر نفسها ابنة مهرجان التسوق بدبى، مشيرة إلى أنها لم تتحدث أو تلقي أي نكات على المسرح خلال حفلها لكي ترضي الجمهور.



وأضافت: "أنا مش عارفة أعمل إيه عشان أرضي الناس، في الآخر غنيت وما اتكلمتش ونزلت وبردوا مش مبسوطين"، لافتة إلى أنها لم تُستفز فى أى شيء فى دبى لكى تتحدث عنه خلال حفلتها.



وردت شيرين على منتقديها في حفلة الرياض، قائلة: "الهاشتاج الذي كُتب جرحني جدًا، واضطريت للرد عليه"، مضيفة: "أنا ما يتقاليش اخرسي".



وأوضحت أنها غضبت جدًا من الهجوم الذي شن ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنها ستعود للسوشيال ميديا قريبًا بعد أن تهدأ، مشيرة إلى أن الفنانين معرضون لكم هائل من التعليقات غير الظريفة.