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منوعات

شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
بابا نويل
بابا نويل
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احمد قطب _ عدسة : احمد بيسو
رصدت عدسة "صدى البلد" أحد المواطنين ويدعي علي يرتدي قناع بابا نويل ويقوم ببيع الموز بأحد شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة، كما يقوم بتقطيع الشاورما وعمل السندوتشات في أحد المطاعم الموجودة بالمنطقة.

ويتابع بابا نويل المصري عمله بشوي الذرة وبيعها للمواطنين وسط سعادة عارمة، ويقوم بعض المواطنين بالتقاط الصور التذكارية مع بابا نويل المصري.

الجدير بالذكر أن تعود قصة بابا نويل إلى إقليم مبرا في آسيا الصغرى بالقرن الخامس الميلادي؛ حيث كان القديس نيكولاس يوزع الهدايا والطعام والملبس على العائلات الفقيرة بالتزامن مع العيد دون أن يعلم أحد هوية الفاعل.

وتقول بعض الروايات إن من أعمال القديس الخيرية كانت لرجل فقد ثروته واشتدت به الحاجة، وكان له 3 بنات لم يزوجهن لسوء حالته، فوسوس له الشيطان أن يوجههن للأعمال المهينة لكسب قوت يومهم.

وتضيف تلك الروايات القديس نيكولاس انكشفت له ما اعتزمه ذلك الرجل، فأخذ من مال أبويه مائة دينار، ووضعها في كيس وتسلل ليلًا وألقاه من نافذة الرجل دون أن يشعر به أحد.

فرح الرجل بالمال فرحًا عظيمًا واستطاع أن يزوج ابنته الكبرى. وكرر القديس ذلك في ليلة أخرى، فتمكن الرجل من تزويج ابنته الثانية.

اهتم الرجل بمعرفة الشخص المحسن، فبات ساهرًا يترقب، وحينما شعر بسقوط الكيس للمرة الثالثة، أسرع إلى خارج المنزل ليرى من ألقاها فعرف أنه القديس نيكولاس.

والدا القديس نيكولاس توفيا وهو شاب تاركين له أموالًا وثروة، فقرر أن يكرسها في أعمال الرحمة، حيث لقب بـ«صانع العجائب»، أخذ عهدًا على نفسه أن يكون الراعي الصالح، فكان شديدًا على نفسه: لا يأكل إلا مرة واحدة في النهار ولا يذوق اللحم أبدًا.
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
شاهد.. بابا نويل يبيع الفاكهة ويشوي الذرة ويقطع الشاورما في عين شمس.. صور
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