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أخبار البلد

الأهرامات وأبو الهول تستقبل السنة الجديدة بعروض الضوء

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
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محمد الإسكندراني
فى إطار احتفالات العالم برأس السنة الميلادية، تضيء شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار اليوم، الأهرامات وأبو الهول، هذا الحدث الذى ينتظره العالم لمشاهدة الأهرامات وأبو الهول مضاءين خلال استقبال العام الجديد.

وقد صرح محمد عبد العزيز، رئيس الصوت والضوء، بأنه قد تقرر إضاءة الأهرامات وأبو الهول، وذلك لإعلان احتفال مصر ومشاركتها العالم اجمع باستقبال عام جديد، بين أحضان الحضارة المصرية العظيمة.
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