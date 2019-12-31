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أستاذ اقتصاد: مصر مركز إقليمي كدولة مصدرة للطاقة.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
حقول البترول المصرية
حقول البترول المصرية
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة غادة نور الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن جهود الدولة مازالت مستمرة في التنقيب عن الغاز والمواد البترولية لتحقيق التكافؤ الذاتي والتصدير عالميًا، ولذلك مازال هناك اكتشافات جديدة في قطاع البترول، وأصبحت هناك 85 شركة مصرية تعمل في مجال التنقيب البترولي.

وأضافت الدكتورة غادة نور الدين، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن مصر من أول أربع دول في أفريقيا، ويحتاج قطاع البترول إلى بنية تحتية قوية وبيئة خصبة واستثمارات كبيرة، ولكن العائد منه مجزٍ وقيمته عالية جدًا.

وأكدت أن هذه الاكتشافات والعائد منها في قطاع البترول يساعد الدولة في خفض عجز الموازنة المحلي وخفض الاستيراد، وزيادة صادرات البترول المصري وارتفع الحصيلة النقدية من العملات الأجنبية وتوفير العديد من فرص العمل بكل مجالاته سواء في حقول الاستخراج أو معامل التكرير والتصنيع أو النقل البترولي.

وذكرت أن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا كدولة مصدرة للطاقة، وأن تتصدر قوائم المصدرين في سوق الطاقة العالمية، ولذلك تعمل الدولة على زيادة الإنتاج والتصنيع ورفع كفاءة معامل التكرير لتحقيق هدفها في العالمية.

وأكدت أن كل الجهات المعنية وسياسة الدولة تعمل لصالح القطاع البترولي، وبإشادة من الهيئات العالمية والتقارير الدولية أن مصر تسير على الطريق الصحيح في الإصلاح الاقتصادي وفي استرداد مكانتها.
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