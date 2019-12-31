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برلمان

أول تحرك برلماني ضد معمل تحاليل يبيع أدوية بالمخالفة للقانون

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
البرلمان
البرلمان
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن وقائع تشير إلى بيع معامل التحاليل أدوية للعملاء، وذلك بالمخالفة للقانون الذي لا يعطي حق بيع الأدوية لمعامل التحليل الطبية أو المعنية بإجراء الأشعة للمواطنين.

واردفت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها، أنه تم تداول مكالمة مسربة لأحد العملاء مع معامل تحاليل شهيرة، تبين قيامه لإجراء التحاليل الطبية والأشعة للمواطنين ببيع الأدوية للعملاء وذلك بنسبة خصم تصل إلى 20% على الدواء المصري، و5% على المستورد مع توصيل الدواء خلال يومين.

وأضافت د. ايناس عبد الحليم ، أن المعمل أكد أنه يقدم هذه الخدمة لعملائه وذلك عن طريق الحصول على حقوق بيعها من قبل بعض شركات الدواء، وذلك عن طريق الجانب الصيدلي في المعمل الذي ينص عمله على إجراء التحاليل الطبية.

وتابعت: هذا الأمر يتضمن مخالفات جسيمة وخطيرة، يعاقب عليها قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر والمعني بتنظيم التعامل مع الأدوية.

وأشارت إلى أنه وفقا القانون فلا يجوز بيع الأدوية للجمهور إلا من خلال الصيدليات المرخصة من قبل وزارة الصحة ، كما أنه لا يجوز تقديم خصومات علي الأدوية لأنه تلاعب بالتسعيرة الجبرية المحددة من قبل وزارة الصحة.

وطالبت عضو البرلمان بإعمال القانون ومنع تلك الظاهرة من التغول علي حق المواطن والدولة والصيدلي، حيث انها تقوم بممارسة مهنة من غير استيفاء اشتراطاتها، ومخالفة صريح القانون، وعملها من وراء ستار يمكنها من التهرب الضريبي وإهدار حق الدولة، والتعامل غير السليم مع الأدوية من خلال جهات غير خاضعة للتفتيش الصيدلي مما يهدد حياة المواطن.
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