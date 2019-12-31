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أخبار العالم

بيان هام من الكويت بعد اتفاقها مع السعودية حول المنطقة المغمورة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
أجواء احتفالية بعد
أجواء احتفالية بعد التوقيع في الكويت والسعودية
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محمد علي
أكدت الحكومة الكويتية، أن الاتفاقية التي وقعتها مع السعودية حول المنطقة المحايدة، والتي قضت بعودة إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة على الحدود بين البلدين، تعد لحظة تاريخية.

جاء ذلك، بعد اجتماع للحكومة الكويتية، ترأسه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

و أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح، أن المجلس أعرب "عن التقدير البالغ والعظيم للحظة التاريخية بتوقيع البلدين الشقيقين في مدينة الكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم.

واعتبر أن ذلك تجسيد للعلاقات الأخوية المميزة والخاصة التي تؤكد إيمان قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بوحدة الهدف والمصير عبر التاريخ الممتد لسنين من التلاحم والترابط، توثقت فيها عرى العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف الصالح: "وإذ يثمن مجلس الوزراء هذا الإنجاز التاريخي ومستوى التعاون والتفاهم والتناغم الكبير بين فرق العمل السياسية والقانونية والفنية من كلا الجانبين، وما بذلته من جهود خاصة لتحقيق رؤية القيادتين في البلدين الشقيقين، فإن مجلس الوزراء يتوجه بالتهنئة الخالصة للقيادة السياسية في البلدين الشقيقين وشعبيهما سائلًا المولى القدير أن تتواصل مسيرة التعاون والبناء لكل ما فيه تحقيق المصالح المشتركة".

ووقعت الكويت والسعودية، يوم 24 ديسمبر، اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد نحو 5 سنوات من توقف الإنتاج، كما تم التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.

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