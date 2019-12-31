تحرير 1230 مخالفة إشغال طريق خلال أربعة أشهر بمطروح

أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح استمرار حملات إزالة الإشغالات على الطرق وشوارع المدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم ضبط 1230 مخالفة من خلال تنظيم حملات مكبرة خلال 4 أشهر عبارة عن مخالفات إشغال طريق ونظافة بنطاق المدينة.



وأكد المعداوي أنه تم إزالة إشغالات الطريق بالشارع الجديد بالمنطقة الطبية للباعة الجائلين للاثاث المستعمل "سوق الخردة " كما تم التحفظ علي إشغالات الطريق للباعة الجائلين بشارع السوق القديم من خلال الحملة المكبرة لمجلس المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المعنية الإزالات.



وأشار إلى أنه تم أيضا غلق وتشميع محلات مخالفة بالدور الأرضي بإحدى العمارات السكنية بحي الشروق بالكيلو 7 واتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه لجميع رؤساء المدن بالمحافظة بتكثيف الحملات على الشوارع وإزالة كافة المخالفات لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناءات.



وناشد أبو غنيمة المواطنين بالالتزام بالقانون وعدم اقامة محلات تجارية مخالفة مما يؤثر علي سلامة المباني وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة.



وأكد أن تعليمات محافظ مطروح لرؤساء المدن القيام بحملات بشكل دوري للمرور على الأحياء السكنية للتصدي لإنشاء المباني المخالفة في المهد للحفاظ علي الرونق السياحي والحضاري للمحافظة.