خطوة غير مسبوقة من حركة الشباب الإرهابية بشأن تفجير مقديشو

أعلنت حركة الشباب الصومالية، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن اعتداء بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في مقديشو السبت الماضي موقعا 90 قتيلا.



وللمرة الأولى، قدمت حركة الشباب اعتذارها لسقوط ضحايا مدنيين في الاعتداء الذي بررته بضرورة محاربة الصومال وداعميها الأجانب.



ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم الحركة علي محمد: "نحن نأسف فعليا للخسائر التي لحقت بمجتمعنا الصومالي ونقدم تعازينا للذين سقطوا أو أصيبوا بجروح أو دمرت ممتلكاتهم".



وتابع الناطق، أن السيارة المفخخة أوقفتها أجهزة الأمن عند نقطة التفتيش في اللحظة التي كانت تريد فيها استهداف هذا الموكب، وبالتالي كانت "مشيئة الله" سقوط هذا العدد من المدنيين.



وعادة، لا تتبنى حركة الشباب الاعتداءات التي تسفر عن عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين خوفا من فقدان الدعم الذي تحظى به لدى عدد من الصوماليين.



وبين القتلى 16 طالبا جامعيا كانوا في حافلة لحظة وقوع التفجير.



وأعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت الأحد أربعة "إرهابيين" في ثلاث ضربات شنتها في الصومال مستهدفة الحركة الإرهابية.



وكثيرًا ما تتعرض مقديشو لتفجيرات واعتداءات يشنها عناصر حركة الشباب.



والهجوم نفذ بشاحنة مفخخة، قادها انتحاري، استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غرب العاصمة مقديشو، يوم السبت الماضي.



وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا، ليصبح الأكثر دموية في البلاد منذ نحو عامين.



ومن بين القتلى عاملان تركيان من فريق مهندسين كان يعمل على إنشاء طريق على أطراف العاصمة.



وأعلنت الاستخبارات الصومالية عن وقوف دولة أجنبية وراء التفجير، دون أن تذكرها بالاسم.