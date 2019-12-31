شاهد| لحظات مرعبة لانفجار ضخم في محطة بنزين روسية

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لقطات مرعبة من انفجار في محطة بنزين في إحدى المدن الروسية.



ويظهر الفيديو، تصاعد ألسنة النيران، جراء الانفجار الضخم الذي وقع في محطة بنزين في مدينة ساتكا في منطقة تشيليابينسك الروسية.



وهز انفجار ضخم، أمس الاثنين، محطة بنزين في مدينة ساتكا في منطقة تشيليابينسك الروسية.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد قام المواطنون بقطع الغاز مباشرة قبيل وقوع الانفجار. وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن أي جرحى حتى الآن.