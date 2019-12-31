AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بمسرح كايرو شو.. يحيى الفخراني يسلم جوائز شباب المبدعين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
Advertisements
قسم الفن
شهد مسرح "كايرو شو" بالسادس من أكتوبر أمس الإثنين، حفل تسليم جوائز مسابقتها لشباب المسرحيين والتي تم إعلان نتيجتها في يوليو الماضي، حيث قام النجم الكبير يحيى الفخراني بتسليم الجوائز للفائزين بحضور أعضاء لجنة التحكيم.

وأعرب النجم يحيى الفخراني عن سعادته بالمبدعين الشباب في كافة المجالات مؤكدًا إيمانه بهم وبقدراتهم.

وأشاد المخرج المسرحي عصام السيد عضو لجنة التحكيم بالمسابقة، بالدور التنويري الذي تقوم به كايرو شو باعتبارها أول جهة إنتاجية من القطاع الخاص تنظم وتمول جائزة لشباب المبدعين، إضافة للدور الكبير الذي لعبته خلال الفترة الماضية في إنعاش المسرح المصري ومنح الفرصة لمخرجين شباب مثل تامر كرم، قائلا : ما تقوم به كايرو شو يطلق عليه " حركة مسرحية".

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني الشريك المؤسس لكايرو شو إن مصر غنية بالمبدعين والمواهب أكثر من أي وقت مضى في كافة المجالات وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء ستعيد الفن المصري لموقعه الطبيعي في صدارة الصدارة ، وهو ما سينعكس ايجابا علي المجتمع ككل ، لافتا الي ان كايرو شو تحاول ان تقوم ولو بجزء صغير في تلك النهضة الفنية التي تحتاجها مصر ، وستحرص دائما على دعم شباب المبدعين من الكتاب وغيرهم .

يذكر أن الفائزين هم الكاتب أكرم مصطفى الفائز بالجائزة الأولى وقيمتها 75 ألف جنيه عن النص المسرحي "مرة واحد صالح" والكاتب أحمد الملواني الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها 50 ألف جنيه عن النص المسرحي"ع الهوا"بينما فاز بالجائزة الثالثة مناصفة وقيمتها 40 ألف جنيه الكاتب أسامة محمد عن نص"بيت العز" والكاتب سامح عثمان عن نص"أربعين على كام". كما تم أيضا تسليم شهادات تقدير لمؤلفي النصوص التي وصلت للقائمة القصيرة .

وأعضاء لجنة التحكيم وهم المخرج الكبير عصام السيد والناقدة الكبيرة عبلة الرويني والكاتب د.مدحت العدل والكاتب د. حاتم حافظ والإعلامي محمد هاني.

وتولت تقديم الحفل النجمة الشابة هبة مجدي إحدى نجمات كايروشو التي تشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة مسرحية " الملك لير".

وحضر الحفل أيضا أعضاء لجنة القراءة التي تشكلت من مبدعي كايرو شو المخرجين الشباب تامر كرم ومحمد الصغير ومروة رضوان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك لير يعود لجمهوره الجمعة.. وجاليري في حب الفخراني على هامش العرض

غدا.. يحيى الفخراني يسلم المؤلفين الشباب جوائز مسابقة كايرو شو

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل جائزة التأليف المسرحي

اليوم.. يحيى الفخراني يسلم المؤلفين الشباب جوائز مسابقة كايرو شو

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد صلاح رشوان.. شاهد ابنته المحجبة

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

النيابة الإدارية تحيل 3 أطباء للمحاكمة التأديبية لتسببهم فى وفاة مواطن بمستشفى بلبيس

علي جمعة يوصي ببدء العام الجديد بترديد 10 أذكار تفتح لك أبواب الخير

بتوع الليل وآخره.. عميد معهد القلب السابق يحذر من استخدام الهاتف قبل النوم

إلى قبلة النور يا ولدي نسير.. طالب الأزهر الكفيف: نفسي أفرح جدي بـ عمرة وأدعيله في الحرم.. فيديو وصور

AdvertisementS

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

هل تتراجع أسعار البنزين والكهرباء والغاز فى يناير 2020؟.. البرلمان يجيب

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

غضب في الأردن بسبب فيديو لشاب يمارس الرذيلة في الطريق العام

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson الجديدة بتصميم خيالي .. صور

في عيد ميلادها | 8 رجال في حياة أم كلثوم 2 منهم تزوجاها عرفيا وصوريا

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

بمسرح كايرو شو.. يحيى الفخراني يسلم جوائز شباب المبدعين

تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد