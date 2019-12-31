زين نصار: مصر تمتلك 150 سنة من الموسيقى المسجلة على الأسطوانات

جاء ذلك على هامش عقد قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، لقاءه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى، تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها المجتمعى"، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى، مدير المركز.





وتحدث فى الملتقى الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، والدكتور زين نصار، أستاذ النقد الموسيقى بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور أشرف عبد الرحمن، الناقد الفني والأستاذ بمعهد النقد الفنى، والأديبة والروائية الدكتورة لوتس عبد الكريم، وأدار اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.

قال الناقد الموسيقي الدكتور زين نصار، إن مصر تمتلك كنزا كبيرا منذ 150 عاما وهي الموسيقى المسجلة على الأسطوانات، فهناك شخصيات فنية صنعت الوجدان والتاريخ مثل سيد درويش الذي غير كثيرا في مسار الفن، فالغناء سلاح من أخطر ما يمكن، فمن السهل جدا أن يحفظ الناس أي لحن مهما كان مضمونه، ولهذا وجب علينا الاهتمام بالنصوص الموسيقية، ويجب أن يكون هناك وعي كي نستطيع رفع وعي الناس وتوجيههم بشكل صحيح عن طريق الفن، ويجب أن تحرص أجهزة الإعلام على اختيار النص.وأضاف الدكتور زين نصار أن ما تغنت به أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب من أغانٍ موسيقية كانت تشحن الهمم وتلهب القلوب، لافتا إلى أهمية وجود الطابع العربي في اختيار الموسيقى، ويمكن الاستعانة بأحد الأشكال الغربية، لكن لا يصح أن تكون هي الأساس، يجب أن نحرص على توصيل هذا التراث للأجيال المعاصرة.