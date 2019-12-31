السعودية تدين الهجمات الإرهابية داخل العراق

أعربت المملكة العربية السعودية، عن قلقها البالغ إزاء ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق والتي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره.





وأدانت المملكة - في بيان بثته وكالة الأنبا السعودية (واس) اليوم /الثلاثاء/ - هذه الهجمات، مشيرة إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني، ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، وهو ما خلَّف خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوات الأمن العراقية.





وقال مصدر مسؤول، إن الهجوم الأخير استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من 30 صاروخ "كاتيوشا"، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم.





وأكدت المملكة، أن هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق، وتمس أمنه واستقراره، وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في هذا الحادث الأخير، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني".





ودعت المملكة إلى تضافر كافة الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره.