راشد الماجد يقدم يا أهل الهوى للموسيقار طلال في احتفالات العام الجديد

في مفاجأة سارة لجمهوره، طرح الفنان راشد الماجد أغنيته الجديدة "يا أهل الهوى"، بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، من كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر.





وحيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، وسط اهتمام الماجد كعادته بالتنوع والاهتمام بالتفاصيل الفنية، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت ، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز.

وكشف راشد الماجد عن سعادته البالغة بتقديم أغنية "يا أهل الهوى" التي تحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة، مشيرًا إلى أنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها.





وأكد حماسه الشديد لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة، واصفًا التعاون مع الشاعر بدر بن عبد المحسن، والموسيقار طلال بالمثمر، وأن هناك تقاربا فنيا وروحيا، متمنيًا أن يستمر هذا التعاون بينهم وتقديم أعمال فنية ناجحة، وأن تنال الأغنية الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور العربي، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز لما تحمله من فكر وأسلوب رشيق.