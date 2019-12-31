رسالة واشنطن الصارمة لإيران وحلفائها بعد ضرب حزب الله.. وقوات أردوغان تحمي المرتزقة في ليبيا.. والتاريخ الأسود لنظام طهران.. أبرز ما جاء في صحف السعودية اليوم

الصحف السعودية اليوم:

ضربة أمريكا لإيران.. رد غير مباشر على أعمالها التخريبية في الخليج العربي

رئيس العدالة والتنمية التركي لن يهدأ حتى يزيد الاضطرابات والدمار بليبيا

مكافحة الفساد": لا شبهة فساد في مشروع "العدادات الكهربائية الذكية"

محتجون يهاجمون السفارة الأمريكية في بغداد

أعضاء في «الشورى» يطالبون بدرس «رسوم العمالة» ورفع الرواتب

وقال أونال شفيق أوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة.





وأضاف شفيق أوز: «نعتقد أنه ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءا من حرب بالوكالة، ما يجري هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءا، وأبلغنا الوزير بأن هذا ليس صوابا»، وتابع قائلا: «إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها، نرى مشروع القرار أمرا سلبيا».

وقال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان صادر أمس، إن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية لا تزال مستمرة. ورصد المرصد السوري ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل «السلطان مراد» و«سليمان شاه» و«فرقة المعتصم» الموالية لتركيا.





اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، بعدد من الملفات في الشئون العربية والدولية، مسلطة الضوء على أحداث العراق والضربة الأمريكية لقوات وكتائب حزب الله العراقي، والتي أدت إلى رد فعل واسع اتسم بالغضب من قبل مؤيدي الميليشيا الكبيرة والمسلحة من إيران، ومايجري في ليبيا ومحاولات تركيا للسيطرة على خيرات هذا البلد العربي ونشر الفوضى فيه.وأبرزت صحيفة "الوطن" السعودية في تقريرٍ لها، تأكيد مراقبين أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد لميليشيات عراقية مدعومة من إيران تعتبر تصعيدا من نوع جديد، ويرسل رسائل مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بالاقتراب من مصالحها في العراق، بل يمتد ذلك إلى مصالحها في منطقة الخليج العربي بالكامل، خصوصا مع ضعف دور واشنطن في المنطقة، حسبما ذهبت إليه كثير من التحليلات.وارتفعت حصيلة القتلى في الضربات الأمريكية إلى 28 قتيلا، وذلك بعد استهداف ميليشيا كتائب حزب الله العراقي ردا على مقتل أمريكي في هجوم صاروخي، الأمر الذي أثار غضبا في العراق وإيران، في حين وصف البنتاجون الهجمات بأنها «ناجحة».تأتي الغارات على قواعد ومخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله عند الحدود العراقية السورية، بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أمريكية في العراق، ولعل أبرز المعنيين بهذه الرسائل هي إيران نفسها التي تمارس الإرهاب في المنطقة، وأنها لن تصمد أمام أي مواجهة عسكرية، والثانية تأتي ردا على المناورات الروسية - الصينية - الإيرانية في الخليج العربي بعد الفراغ الذي أحدثته واشنطن بانسحاب عدد من قواتها، ورسالة إلى حزب الله اللبناني وكذلك رسالة إلى النظام السوري.وعن الأوضاع في ليبيا، قالت "الوطن" إن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قال أمس، إنه يعارض مشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة. وقال الرئيس التركي رجب أردوغان الأسبوع الماضي، إن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما. وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.وقد جرى نقل هؤلاء من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم، وذلك «في مخالفة للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما»، وفقا لتقرير المرصد.وكان المرصد السوري قد نشر الأحد، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب تراوح ما بين 900 إلى ألف مجند.ومن صحيفة "الرياض" التي ركزت على الشأن المحلي، أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه لم يظهر للهيئة شبهة فساد مالي أو إداري في مشروع عقود تركيب العدادات الكهربائية الذكية بالمملكة.وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها أنه بمبادرة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، بتوجيه الشركة السعودية للكهرباء بالتواصل مع الهيئة للاطلاع ومراجعة تفاصيل مشروع تركيب عدادات الكهرباء الذكية، تم تشكيل فريق عمل من الهيئة لبحث الموضوع والاجتماع مع فريق عمل المشروع المكون من منظومة تكامل قطاع الكهرباء بإشراف وزارة الطاقة ومشاركة الجهات التالية: "الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن المشروع.وقالت "الرياض" إن لبنان ظل لاعتبارات تاريخية ومذهبية هدفًا استراتيجيًا ثابتًا في السياسة الخارجية لنظام إيران، وذلك قبل حتى أن يستتب الأمر للخميني. هذا الأخير، ورغم تركيزه على ذبح وإفناء رموز المعارضة الإيرانية، إلا أن ذلك لم يمنعه من الانطلاق في تصريف استراتيجية (تصدير الثورة).وأصبح في حكم المعلوم أن جميع عمليات التفجير التي هزت لبنان كان مصدرها إيران تخطيطًا وتمويلًا وتنفيذًا، حيث يُعدُّ النظام الإيراني أكبر موزع لمتفجرات (IED) في العالم (improvised explosive IED device، ومعناها بالعربية: عبوة ناسفة مُرتجلة أو أداة تفجير مرتجلة، وتعرف أيضا بظ «متفجرات الطريق»).وتُستخدَم هذه المواد في تفجير السيارات والعربات المدرعة والبنايات الضخمة، وربما يستحضر المجتمع الدولي سلسلة العمليات الإرهابية التي تمت عن طريق «متفجرات الطريق» والتي ذهب ضحيتها معارضون للتوجهات السياسية والعسكرية لحزب الله وكذا النفوذ الإيراني في لبنان.وأوردت "الرياض" أن محتجين عراقيين هاجموا البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدف الأحد قواعد لفصيل عراقي موال لإيران، واحرقوا أعلاما وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، وفقا لمراسل وكالة "فرانس برس".وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأمريكية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة، فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.واعتبرت صحيفة "عكاظ" عام 2019، عام إنجازات في المملكة، حيث سجلت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العام 2019، إنجازات متعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وفقًا لمنهجية تتمحور حول «رؤية 2030»، الراسمة لمعالم الخطط المستقبلية التي ستنتهجها المملكة لمشروع تنموي يستهدف كل القطاعات الحكومية والخاصة والمدنية والعسكرية.وأفادت "عكاظ" بأن عضو مجلس الشورى عساف أبوثنين دعا خلال مناقشة المجلس أمس (الاثنين) لتقرير وزارة العمل، إلى ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعيًا إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، فيما لفت أسامة الربيعة النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج «نطاقات»، خصوصا في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.فى السياق ذاته، طالبت الدكتورة سامية بخاري، الوزارة ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.أخيرًا، قالت "عكاظ" إن المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق، حيث صرح مصدر مسئول بأن المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا بتاريخ 27 ديسمبر 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم.وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الهجمات الإرهابية، تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.ودعت المملكة إلى تضافر جميع الجهود المخلصة للمحافظة على أمن العراق واستقراره، سائلين الله العلي القدير أن يحمي العراق الشقيق من الفتن وأن يسوده الأمن والاستقرار.