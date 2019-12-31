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مرأة

في ليلة رأس السنة 2020.. 10 فوائد صحية لتناول وجبة الأسماك

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:59 م
10 فوائد صحية من
10 فوائد صحية من تناول السمك.
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حياة عبد العزيز
يحتفل العالم اليوم بـ ليلة رأس السنة 2020، حيث تجتمع الأسرة والأصدقاء للاحتفال بها، وذلك عن طريق تناول بعض الأطعمة، والتسالي، مع مشاهدة التلفاز.

تعد وجبة الأسماك واحدة من أشهر الأطعمة التي يتناولها الكثير من الاشخاص في ليلة رأس السنة، فتعرف على فوائدة الصحية وفقًا لموقع "boldsky".

الفوائد الصحية للسمك:

- الحد من مرض الزهايمر
أشار موقع "boldsky"، إلى أن تناول وجبة السمك من مرة لمرتين في الأسبوع، يساعد في تحسين صحة الدماغ، ويمنع ظهور أمراض الشيخوخة، ويعزز صحة المخ.

- يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب
وفقًا لدراسة أجريت في المجلة الأمريكية لأمراض القلب، فإن تناول الأسماك بشكل منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى حد كبير، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تحافظ على صحة قلبك عن طريق تقليل الدهون الثلاثية.

- معالجة الاكتئاب
يمكن أن يساعد استهلاك الأسماك بشكل منتظم في تحسين مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ، والتي يمكنها علاج وتقليل الأعراض المتعلقة بالاكتئاب.

- الحفاظ على صحة المفاصل
تحتوي الأسماك على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد جسمك بطرق مختلفة، وتلعب دورا هاما في الحد من أعراض التهاب المفاصل، كما يساهم وجود فيتامين "هـ" في الحد من آلام العظام.

- الحفاظ على صحة العين
من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك تعمل على تحسين صحة العين، عن طريق تغذية العضلات والأعصاب في العين، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين الرؤية ويمنع ظهور المشكلات المتعلقة بالرؤية والحد من خطر الإصابة بالعمى.

- الحد من السرطان
وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية، فإن إضافة السمك إلى نظامك الغذائي يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العديد من أنواع السرطان مثل سرطان القولون وسرطان الفم وسرطان الحلق وسرطان البنكرياس.

- تحسين النوم
يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين النوم، وعلاج اضطرابات النوم الناتجة عن القلق والتوتر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تركيز فيتامين (د)، مما يساعد على النوم بشكل أفضل.

- يخفض الكوليسترول
الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار بـ الجسم، كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول ومنع تكوينه في الجسم.

- الوقاية من مرض السكر
أشارت دراسات مختلفة إلى أن تناول الأسماك الدهنية يوميًا يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض المناعة الذاتية مثل داء السكري من النوع الأول، وتساعد نسبة عالية من فيتامين (د) الموجود في الأسماك في مناعة الجسم.

- منع أعراض الدورة الشهرية
يجب على النساء اللاتي يعانين من أعراض ما قبل الحيض أن يتناولن السمك في نظامهن الغذائي بانتظام، ويرجع ذلك إلى وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تمنع ظهور الأعراض.
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