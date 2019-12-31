أصالة توجه رسالة لجمهورها بمناسبة العام الجديد

حرصت الفنانة أصالة علي توجيه رسالة لجمهورها بمناسبة حلول العام الجديد حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت أصالة، علي الصورة: "عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، علّه يأخذ معه ماأبكانا وأحزننا ، ويأخذ الضّعف المُهين ، والانكسار الّذي أرهقنا ، ونعد أنفسنا بعام جديد ، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحًا وأملّ ، ولعائلتي الغاليه الحبيبه الّتي ناضلت منّ أجلي ، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة ، أعدكم جميعًا بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد ، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير".



من ناحية أخري تحيى المطربة أصالة حفلًا غنائيًا داخل أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة يوم الجمعة 10 يناير، احتفالًا بالسنة الجديدة 2020، ومن المقرر أن تغني أصالة عدد من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها.



