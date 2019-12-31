الأقصر تستعد لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .





وأشار الشامي، إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد؛ لافتا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان برئاسة اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكافة المرافق .





وأضاف أنه تم التأكيد على استمرار متابعة سير العمل بالمرافق العامة , وتوفير المواد الغذائية والبترولية , وتشكيل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة ,والمرور على المرافق والمستشفيات , مع رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض.



