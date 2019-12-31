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محافظات

حفاظا على أرواح المواطنين.. ازدواج طريق فاقوس - الحسينية بتكلفة 147 مليون جنيه

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:59 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، بتفقد أعمال إزدواج طريق فاقوس / الحسينية بطول 25.5 كم بتكلفة إجمالية 147 مليونا و280 ألف جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ اهتمام الدولة بتقديم جميع الخدمات بقطاع الطرق التي تمثل عصب التنمية والتجارة ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم كل الخدمات الأساسية للمواطنين، وضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مهندس هيئة الطرق والكباري المشرف على تنفيذ المشروع بأن عملية ازدواج طريق "فاقوس / الحسينية"، والمقام على مرحلتين المرحلة الأولى فى المسافة التي تبدأ من قرية سعود حتى قرية كفر عمار بطول 13.5 كم وتكلفة مالية تبلغ 66 مليونا و800 ألف جنيه.

والمرحلة الثانية فى المسافة التي تبدأ من قرية كفر عمار حتى مدينة فاقوس بطول 12 كم وتكلفة مالية تبلغ 80 مليونا و480 ألف جنيه.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق مع الإدارية المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز فاقوس لتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المشروع والانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد ليعود بالنفع والفائدة على الواطنين.
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