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ثقافة

ورشة فنية لتصنيع العرائس ببيت ثقافة صدفا بأسيوط

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:25 م
صدى البلد
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طارق موسى
لليوم الثاني على التوالي تقام فعاليات الورشة الفنية لتصنيع العرائس ببيت ثقافة صدفا وذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على اكتشاف المواهب الفنية الشابة المتميزة وتقديمها لسلسلة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، بتدريب الفنانة صفاء كامل حمدان، حيث استطاع الأطفال على صنع أجزاء من العروسة بإتقان .

تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال المشاركين طريقة صنع العرائس بصورة احترافية بتكلفة منخفضة واستثمار الأشياء القديمة التي تتوافر في كل البيوت وإنقاذها من التحول لنفايات عن طريق إعادة تدويرها إلى لعب مسلية نافعة. 

كما تهدف الورشة إلى خلق جيل خلاق مبدع مقدر لأهمية العمل الفني وملم بأبجدياته ومفرداته في سن صغيرة، وقامت به الفنانة صفاء كامل بتعليم الأطفال مجرد كيفية صنع عروسة لكنها تحرص على تعليمهم جميع تفاصيل هذا الفن بخطواته المختلفة و أكسابهم بعض مهارات تحريك العرائس .
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