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منوعات

تعرف على أول 3 مناطق احتفالًا بالكريسماس في العالم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:31 م
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عزة عاطف
يتجهز العالم اليوم لاستقبال عام جديد وسط أجواء من الاحتفالات بالكريسماس من أضواء وألعاب نارية عند منتصف الليل، لكن هناك أماكن ستكون الأولى في الاحتفال بالكريسماس قبل العالم كله، وأخرى ستصبح الأخيرة.

كشف الدكتور «أشرف تادرس» رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن 3 مناطق ستكون هي الأولى في استقبال الكريسماس وفقًا لما يعرف بـ"الزمن الأقليمي"، بالإضافة إلى 3 مناطق أخرى هي الأخيرة حيث تحتفل برأس السنة في منتصف يوم 1 يناير.

وهي مناطق زمنية موزعة على الكرة الأرضية بالتساوي، كل منطقة منها عرضها ساعة أي ما يقابل 15 درجة قوسية من خطوط الطول بدءً من خط الطول صفر (لأن محيط الكرة الارضية 360 درجة، واليوم 24 ساعة لذا يكون الناتج 15=24÷360).

وقد تم الاتفاق في عام 1883 على اعتبار خط الطول الجغرافي المار بالمعهد الملكي الفلكي البريطاني في جرينتش هو الخط رقم صفر، وضرب مثالًا إلى أن مصر تقع على خط طول 30 أي في الأقليم الزمني 2+ ، ولذلك فهي تسبق جرينتش بساعتين.

أولى المناطق احتفالًا برأس السنة
وعليه يؤكد تادرس "ستكون هناك مناطق مثل جزر كريباتي - ساموا - تونجا الواقعة في المحيط الهادئ هي أول مناطق تحتفل برأس السنة الجديدة كل عام"، وذلك لأنها أولى المناطق التي تشرق عليها الشمس في الكرة الارضية يوميًا.

وهي بذلك تسبق أستراليا ونيوزيلندا، حيث أن موقعها الجغرافي يجعل زمنها الأقليمي يسبق جرينتش بـ 14+ ساعة.

آخر المناطق احتفالًا برأس السنة
ومن ناحية أخرى يضيف تادرس أن آخر المناطق احتفالًا برأس السنة هي "جزر هاواي - بيكر - هاولاند"، حيث أنها آخر المناطق التي تغرب عنها الشمس في الكرة الأرضية يوميًا، لأن زمنها الأقليمي 12- لذلك سيكون احتفالها برأس السنة الجديدة في الساعة 12 بتوقيت جرينتش، وهو منتصف نهار يوم 1 يناير 2020.
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