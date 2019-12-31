تعديل حركة المرور وانتشار أمني بمحيط الكنائس والميادين لتأمين احتفالات رأس السنة بأسيوط



وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، عقد اجتماعا بقيادات المديرية لمراجعة خطة تأمين احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد، حيث تشمل الخطة الأمنية تأمين جميع الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية والأماكن العامة ووضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس.



وشدد مدير الأمن، على الضباط والأفراد المعنيين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة، اليقظة وفحص المترددين على الكنائس، والتعامل فورًا مع أي حدث طارئ، وتكليف إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الكنائس والمنشآت المهمة والحيوية، للكشف عن أجسام غريبة.



فيما قامت الكنائس والمطرانيات والأديرة بمختلف طوائفها، بوضع بوابات إلكترونية وتجميل مداخل ومخارج الكنائس وتعليق الزينات والأنوار ومجسم بابا نويل وشجرة الكريسماس والمغارة، استعداداتها للاحتفال برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، واستقبال المواطنين لأداء الصلوات والقداسات.



انتشرت قوات الأمن بأسيوط بمحيط مختلف الكنائس والإيبارشيات والمطرانيات والميادين الحيوية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية بمختلف مراكز محافظة أسيوط.ورفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط درجة الاستعدادات لتأمين الكنائس والأديرة والمطرانيات خلال الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد، ونشر لكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة لتأمين الكنائس ومنع وقوف أي سيارات حولها منعا لأي أحداث تعكر صفو الاحتفالات، وقامت إدارة المرور بتعديل الحركة المرورية بالشوارع التي يوجد بها كنائس لمنع الزحام وتسيير حركة المرور بشوارع بديلة.