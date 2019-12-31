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ديني

أسيوط تختار مدير الدعوة بمنطقة الوعظ ضمن أبرز شخصيات 2019.. لهذا السبب

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:55 م
محافظة أسيوط تعلن
محافظة أسيوط تعلن مدير الدعوة بمنطقة الوعظ من شخصيات 2019
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محمد شحتة
اختارت محافظة أسيوط الشيخ سيد عبد العزي،  أمين عام بيت العائلة ‏المصرية بمحافظة أسيوط ومدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، ضمن أبرز ‏شخصيات المحافظة خلال عام 2019.

ويرجع السبب في ذلك لدوره الكبير في المصالحات التي ‏شهدتها مدن وقرى المحافظة خلال هذا العام، وبلغ عدد المصالحات التي شارك فيها "عبد العزيز" حوالى 77 حالة خصومة ثأرية، في مناطق مختلفة بالمحافظة بمشاركة لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وبالتعاون مع محافظة أسيوط وبيت العائلة المصرية.
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