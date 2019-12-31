الإصابة تبعد صقر الشرقية.. وفيصل يغيب للإيقاف عن مباراة شباب أبو حماد

أكد المركز الإعلامي لنادي الشرقية الرياضي أنه تأكد غياب أحمد صقر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن لقاء مركز شباب أبوحماد، المقبل بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية والذى تعرض لها اللاعب فى مباراة غزل شبين الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثالث والتي انتهت بفوز الشرقية بهدف نظيف دون رد.





وكان صقر قد أجرى أشعة على العضلة الخلفية وأثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بمباراة مركز شباب أبوحماد المقبلة فى الدورى.





من جانبه قال الدكتور محمد أشرف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، إن أحمد صقر لاعب الفريق، يخضع حالبا لبرنامج علاجي وتأهيلي.





وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق أمام مركز شباب ديرب نجم في الجولة الأولى من الدور الثاني بدوري القسم الثالث.



