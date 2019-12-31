نوركين: الهجوم الأمريكي ضد أهداف إيرانية بالعراق قد يحدث تحولا

تطرق قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي عميكام نوركين إلى الهجمات الأمريكية على الأهداف الإيرانية في العراق قبل يومين.



وخلال مؤتمر كالكالست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قال نوركين وفق القناة 7 العبرية: "إن هجوم القوات الجوية الأمريكية قبل يومين في العراق ضد أهداف إيرانية من المحتمل أن يحدث تحولا".



وأضاف: "نحن في زمن الاضطراب الذي يعرف فيه الجميع التهديد الإيراني، بما في ذلك التهديد النووي".



وتابع: "قبل كل شيء، يعد التواصل مع القوات الجوية الأمريكية أحد الأصول التي تعزز التفوق الجوي بيننا، ولدينا تجربة تشغيلية ولدينا طائرات من طراز F35 لأجل هذا التعاون".



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطوير مؤسسات مشتركة في نظام الأمن، ودمج الشركات المدنية في نظام الأمن وإعطاء الفرصة لها أن تخطط للمستقبل واليوم يوجد أكثر من 7000 طالب إسرائيلي يدرسون في المدارس المهنية التابعة لسلاح الجو.



وكانت طائرات أمريكية شنت عدة غارات على مواقعة لعناصر موالية للقوات الإيرانية في العراق بزعم الرد على هجوم صاروخي استهدف قاعدة أمريكية قتل خلالها مدني أمريكي قبل أيام.