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توك شو

رؤوف عبد العزيز يكشف عن أبطال مسلسل سيف الله

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:56 م
المخرج رؤوف عبد العزيز
المخرج رؤوف عبد العزيز
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ريهام فيكتور
أعرب المخرج رؤوف عبد العزيز،عن أمله في أن يخرج مسلسله الجديد "سيف الله" للنجم عمرو يوسف بالصورة التي تليق بشخصية خالد بن الوليد، منوها إلى أن فكرة المسلسل قديمة ولكنها كانت مؤجلة.

وأضاف رؤوف عبد العزيز، خلال حواره الخاص mbc4، أننا قررنا إعادة الدراما الدينية والتاريخية من جديد في مسلسل "سيف الله"، لافتا إلى أن مشروع الفيلم ضخم للغاية ويتطلب أفكارا وتجهيزات عديدة.

وأشار عبد العزيز، إلى أن المسلسل يحتاج وقتا لتجسيد شخصية "خالد بن الوليد" بالإضافة إلى كل تفاصيل ذلك العصر، لافتا إلى أن شخصية خالد بن الوليد قام بتجسيدها العديد من النجوم فى العصور المختلفة.

وأوضح عبد العزيز، أن العمل الفنى لمسلسل سيف الله مستمد من بحث الكاتب والمؤلف عباس العقاد، مؤكدا أن ذلك يعد مصدر اطمئنان لهم.

وأضاف أن مسلسل "سيف الله"، مقدم بشكل مختلف وبطريقة مميزة فى التأليف على يد المميز الكاتب إسلام حافظ.

وتم ترشيح عدد من النجوم لتجسيد شخصية خالد بن الوليد، وتم الاستقرار على عمرو يوسف بعد دراسته للشخصية بطريقة جيدة، مؤكدا أن أسرة المسلسل وشركة الإنتاج هى التى تقوم بالإعلان رسميا للتعاقد أمام الكاميرا أو خلفها.

وكشف عن بعض النجوم المشاركين فى المسلسل منهم الفنانة سوسن بدر وبيومى فؤاد بالإضافة إلى النجم يوسف شعبان.
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