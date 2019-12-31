ضبط شخص لقيامه بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.





أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية برشيد "التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، قيام أحد الأشخاص "عاطل - مقيم بدائرة قسم باب شرق بمحافظة الإسكندريـــة"، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية وإستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية (مصطنعة ومزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة) المستخدمة فى نشاطه الإجرامى، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.





بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية .



