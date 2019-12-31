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أخبار البلد

مدبولي يكلف محافظة القاهرة بسرعة تسكين أكثر من 10 آلاف وحدة جاهزة ونقل المستحقين إليها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:48 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس خليل شعث، المشرف على تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات، والعمل على تنفيذ وإقامة المزيد من المشروعات التى توفر وحدات سكنية لائقة لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة الإنتهاء من جميع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة فى أسرع وقت ممكن، وسرعة تسكين المواطنين المستحقين فى الأماكن البديلة، مشددًا فى هذا الصدد على أهمية قيام محافظة القاهرة بسرعة تسكين المواطنين المستحقين، بعدما قامت الدولة ببناء العديد من الوحدات السكنية والتى تكلفت عشرات المليارات كبديل للمناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك سعيًا لتوفير حياة كريمة ولائقة يستحقها قاطنو تلك المناطق، مضيفًا: لدينا أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة للتسليم حاليًا، كما شدد رئيس الوزراء على عدم قبول أى تأخير فى إزالة المناطق الخطرة وكذا عدم التهاون فى التعامل مع هذا الملف، مجددًا التأكيد على مسئولية المحافظة فى هذا الصدد. 


وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن مسئولى محافظة القاهرة قدموا عرضا تمت الإشارة خلاله إلى أنه تم حتى الان الانتهاء من تطوير واعادة تسكين وإزالة 30 منطقة عشوائية وتسكين ما يقرب من 15383 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية الجارى تسكينها والمقرر أن تنتهى قريبا 10666 وحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التى ستتيح 15569 وحدة يتم الانتهاء من تسكينها تباعا.
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