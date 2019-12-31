بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 7 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 7 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي طيران "فلاي ناس" أرقام 566‪ المتجهة إلى جده ورقم 264‪ المتجهة إلى الرياض، تأخرا لمدة ساعة، وتأخرت الخطوط الإيطالية رقم 806‪ المتجهة إلى ميلان، ورحلة طيران الاتحاد رقم 650‪ المتجهة إلى أبوظبي.



وأضافت المصادر أن رحلة طيران نسما رقم 140‪ المتجهة إلى القصيم، ورحلة النيل للطيران رقم 127‪ المتجهة إلى جدة، وطيران العربية المتجهة إلى مدينة تبوك.



وأكدت المصادر استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة، وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار، على الرغم من التقلب في الأحوال الجوية.