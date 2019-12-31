AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحباط تهريب بنادق رش و2850 طلقة بميناء سفاجا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:42 م
احباط تهريب بنادق
احباط تهريب بنادق رش
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب عدد من بنادق ضغط الهواء و2850 طلقة "رش هواء" عبر ميناء سفاجا البحرى.

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا (ميناء سفاجا البحرى) اعتزام أحد الأشخاص (سائق سيارة نقل بمقطورة) محملة برسالة "أكياس بلاستيكية" واردة للميناء على متن إحدى العبارات قادمة من إحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل مشمول الرسالة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش السيارة والرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (5 بندقية ضغط هواء "مفككة" - 2850 طلقة رش هواء خاصةبها " مخفاة بأماكن متفرقه بجسم السيارة قيادته").

وبمواجهته أفاد بإستلامه المضبوطات من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى "خمسة آلاف جنيه" لتهريبها داخل البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية علىكافة منافذ للبلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجمارك 15 مليون جنيه.. إحباط تهريب 25 مليون عبوة مكملات غذائية بميناء الإسكندرية

بجمارك تصل لـ 20 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب عقاقير طبية لدولة عربية

الداخلية: إحباط إغراق البلاد بـ 29 طن كبدة غير صالحة من ميناء الإسكندرية

إحباط محاولة تهريب 9 ملايين كبسولة جيلاتينية غير خالصة الرسوم بمطار القاهرة

إحباط تهريب 72 عملة وميدالية أثرية عبر ميناء سفاجا البحرى

برسوم 5 ملايين جنيه .. إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل

ترشيحاتنا

5 بيوت لا تدخلها الملائكة.. لهذه الأسباب

يغفل عنه الكثيرون.. عمل واحد يمنع عنك غضب الله ويُدخلك الجنة

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

أقوى دعاء مستجاب للحبيب.. ردديه مع نهاية العام

أنا ما يتقاليش اخرسي.. شيرين ترد على منتقديها في حفلة الرياض.. فيديو

الرجال الزرق.. من هم الطوارق الذين يجهزهم أردوغان للحرب بالوكالة في ليبيا؟

AdvertisementS

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

قفز من الشباك هربًا.. عاطل يقتل والدته بـ شاكوش في كفر الشيخ

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

ضربة جديدة لـ بي إن سبورتس.. ظهور قناة بديلة لـ بي أوت كيو.. صور

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson الجديدة بتصميم خيالي .. صور

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم معاناته.. مراهق مصاب بالسرطان يرفض التوقف عن الابتسام.. تفاصيل مؤثرة

تعرف على أول 3 مناطق احتفالًا بالكريسماس في العالم

شاهد.. إنقاذ سيدة محتجزة داخل عقار منهار بالإسكندرية