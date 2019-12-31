إحباط تهريب بنادق رش و2850 طلقة بميناء سفاجا

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب عدد من بنادق ضغط الهواء و2850 طلقة "رش هواء" عبر ميناء سفاجا البحرى.



أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا (ميناء سفاجا البحرى) اعتزام أحد الأشخاص (سائق سيارة نقل بمقطورة) محملة برسالة "أكياس بلاستيكية" واردة للميناء على متن إحدى العبارات قادمة من إحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل مشمول الرسالة.



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية) لتفتيش السيارة والرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (5 بندقية ضغط هواء "مفككة" - 2850 طلقة رش هواء خاصةبها " مخفاة بأماكن متفرقه بجسم السيارة قيادته").



وبمواجهته أفاد بإستلامه المضبوطات من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى "خمسة آلاف جنيه" لتهريبها داخل البلاد.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية علىكافة منافذ للبلاد.