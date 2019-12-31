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محافظات

القوى العاملة بالغربية تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الشباب وتدريبهم لسوق العمل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:47 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تسجيل البيانات والحجز للراغبين فى الحصول على دورات تدريبية مجانية، للشباب من الجنسين الحاصلين على مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة على المهن الحرفية، وذلك بمقر المديرية بمنطقة استاد طنطا.

وقال فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، إن دورات التدريب التحويلي تشمل تخصصات، صيانة الحاسب الألى، والدش والمحمول، وأعمال الألوميتال، ونجارة الأثاث،والتفصيل والخياطة، لافتا إلى أن جميع مراحل التدريب مجانية، وسيحصل المتدرب أو المتدربة على مكافأة عشرة جنيهات بدل انتقال عن كل يوم تدريبى، وشهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة قابلة للتوثيق من الخارجية فى نهاية الدورة التدريبية، وتؤهل للعمل فى القطاع العام والخاص.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الشروط المطلوبة في المتقدم أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة، وأوراق التقديم، كعب عمل، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد، وصورة المؤهل الدراسي. وللاستفسار للراغبين يمكن التواصل عبر رقم " 0403406943 "أو موبايل " 01205989987 "أو " 01286379565 " أو" 01064236615".
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