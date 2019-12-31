القوى العاملة بالغربية تعلن فتح باب التسجيل لتأهيل الشباب وتدريبهم لسوق العمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تسجيل البيانات والحجز للراغبين فى الحصول على دورات تدريبية مجانية، للشباب من الجنسين الحاصلين على مؤهلات عليا وفوق متوسطة ومتوسطة على المهن الحرفية، وذلك بمقر المديرية بمنطقة استاد طنطا.





وقال فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، إن دورات التدريب التحويلي تشمل تخصصات، صيانة الحاسب الألى، والدش والمحمول، وأعمال الألوميتال، ونجارة الأثاث،والتفصيل والخياطة، لافتا إلى أن جميع مراحل التدريب مجانية، وسيحصل المتدرب أو المتدربة على مكافأة عشرة جنيهات بدل انتقال عن كل يوم تدريبى، وشهادة معتمدة من مديرية القوى العاملة قابلة للتوثيق من الخارجية فى نهاية الدورة التدريبية، وتؤهل للعمل فى القطاع العام والخاص.



