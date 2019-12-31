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مرأة

هنتغدى إيه النهاردة؟ مكرونة بالكاليمارى مع طاجن الجمبري.. والحلو كيكة رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:59 م
هنتغدى ايه النهاردة؟
هنتغدى ايه النهاردة؟ مكرونة بالكاليمارى مع طاجن الجمبري
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حياة عبد العزيز
تحتار السيدات عند تحضير وجبة الغداء، وتحاول كل يوم تقديم الجديد مع مراعاة ان تحتوي الوجبة الغذائية على فوائد صحية للجسم، ويمكنك التعرف على مكونات وجبة اليوم على طريقة امهر الشيفات من سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن الجمبري:
1 كيلو جمبري وسط
زبدة
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة
ملح
فلفل أسود
نصف كيلو بروكلي مسلوقة
1 كوب طماطم شيري
3 فص ثوم
ربع كيلو بطاطا

طريقة عمل طاجن الجمبري:
* يشوح الجمبرى في الزبدة على النار مع التوابل والثوم والملح والفلفل الأسود.
* يشوح الخضار في الزبدة على النار.
* يضاف خليط الخضار لخليط الجمبري في طاجن.
* يوضع الخليط في الفرن حتى تمام النضج.
* يزين ويقدم .

مقادير المكرونة بالكاليماري:
نصف كيس مكرونة
4 قطعة كاليمارى
فلفل الوان
حبة طماطم
زيت الزيتون
ملح
فلفل اسود
بولة صغيرة
صلصة طماطم
حبة بصل صغيرة
4 فص ثوم
بولة صغيرة زعتر ناشف
2 فلفل احمر حار
ورق المنيوم

طريقة تحضير المكرونة بالكاليماري:
* اسلقى المكرونة
* شوحى الثوم والبصل فى زيت الزيتون
* ضعى باقى المكونات و تبليهم بالملح والفلفل
* ضعى الكاليمارى حتى النضج
* ضعى كل هذه المكونات مع المكرونة و قومى بالتقليب الجيد

مقادير كيكة رأس السنة:
كيكة وسط
فانيليا
1 كيلو شوكولاتة بيضاء مبشورة
مقرمشات عيدان مالحة
شوكولاتة سايحة
كريم شانتى

طريقة تحضير كيكة رأس السنة:
* تغطى الكيكة بالكريم شانتي.
* ترش الكيكة من الوجه والجوانب بالشوكولاتة المبشورة البيضاء.
* تسييح الشوكولاتة البيضاء وتغمس بها أعواد المقرمشات وتترك لتتماسك.
* يسيح القليل من الشوكولاتة البيضاء ويشكل منه شكل شجر على أعواد المقرمشات.
* ترش بالفورماسيل وتترك لتتماسك.
* يزين الوجه بشجر الكريسماس والتوت الأحمر​.
هنتغدى إيه النهاردة؟ مكرونة بالكاليمارى مع طاجن الجمبري.. والحلو كيكة رأس السنة
هنتغدى إيه النهاردة؟ مكرونة بالكاليمارى مع طاجن الجمبري.. والحلو كيكة رأس السنة
هنتغدى إيه النهاردة؟ مكرونة بالكاليمارى مع طاجن الجمبري.. والحلو كيكة رأس السنة
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