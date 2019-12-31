باستثمارات 500 مليون جنيه..إجراء توسعات لـ محطة الصرف الصحى بإدكو

تفقد اللواء هشام آمنة _ محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء توسعات محطة معالجة صرف صحي إدكو من 20 ألف م٣ / يوم إلي 40 ألف م٣ / يوم بتكلفة 500 مليون جنيه تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لخدمة حوالى 150 ألف نسمة بمدينة إدكو وقري بلاج و 6 أكتوبر وتشمل الأعمال التوسعات المستقبلية 2037 لخدمة المدينة والقرى.





وتأتي الجولة التفقدية للمحافظ فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .





ووجه اللواء آمنة خلال جولته بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو المشروع قبل 30/6/2020 لتلبية إحتياجات المواطنين وتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وخاصة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لما تمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى لدى المواطنين والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات باعتبارها مشروعات إستراتيجية وخدمية.



