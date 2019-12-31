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أخبار العالم

بدء إنتاج حقل لفيتان للغاز في إسرائيل‎

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:56 م
بدء إنتاج حقل لفيتان
بدء إنتاج حقل لفيتان للغاز في إسرائيل‎
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سمر صالح
قالت شركات مشغلة لحقل لفيتان للغاز الطبيعي الثلاثاء، إن الحقل البحري الإسرائيلي بدأ الإنتاج، بعد عدة تأجيلات أرجأت العمليات في الأسابيع الفائتة.

وتسيطر شركات "نوبل إنرجي" و"ديليك للحفر" و"ريشيو أويل" على "لفيتان"، وهو أكبر حقل غاز في إسرائيل.

وقالت الشركات في بيان إن "الغاز القادم من المشروع سيضاعف فعليا كمية الغاز التي تنتجها إسرائيل".

وساهم اكتشاف الحقل في عام 2010 في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة، ووقع الشركاء في المشروع بالفعل اتفاقي تصدير كبيرين بقيمة مليارات الدولارات وقالوا إنه من المتوقع أن تبدأ صادرات الغاز في الأسابيع المقبلة.
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