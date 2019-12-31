AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الداخلية العراقي يصل إلى مبنى السفارة الأمريكية بعد حرقها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:54 م
وزير الداخلية العراقي
وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري
Advertisements
شيماء مصطفى
ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، وصل إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك عقب اقتحامها من قبل محتجين تابعين لحزب الله العراقي.

ووفقًا لشبكة "السومرية" العراقية، وصل وزير الداخلية العراقي وعدد من النواب إلى محيط السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب هجوم محتجين من حزب الله العراقي، السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا إحدى بواباتها ومقار الحماية الأمنية وأعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، اعتراضًا على الضربة الأمريكية التي وجهتها لقوات حزب الله العراقي، والتي ضربتهم في 5 مواقع وأسقطت عشرات القتلى والجرحى.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل المتظاهرين.

وأعلنت القوات الأمريكية حالة التأهب داخل السفارة، بعد إطلاق صافرات الإنذار عقب اقتحام متظاهرين حزب الله العراقي للسفارة.

وغادر السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو مويلر ومن تبقى من الموظفين، السفارة عبر مطار بغداد لمكان غير معلوم، على خلفية الاحتجاجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد أحد ضحايا تظاهرات العراق يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية.. فيديو

اشتباكات النجف.. 7 قتلى و45 جريحا بعد حريق القنصلية الإيرانية فى العراق

إيران تتأهب لاحتجاجات اليوم بقطع الإنترنت.. غضب في جنوب العراق خلال جنازة ناشط اغتيل.. آلاف الجزائريين يشيعون قائد الجيش.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

بعد القصف الأخير.. السفارة الأمريكية في بغداد تدخل حالة الإنذار القصوى

هجوم كبير على سفارة أمريكا بالعراق.. ومغادرة السفير لجهة غير معلومة

متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق .. فيديو

ترشيحاتنا

عشية رأس السنة.. السماء تمطر نيرانا في أستراليا.. فيديو وصور

تشريح جثة رجل قتل دفاعا عن زوجته فى المرج بسبب حذاء

كيفية معاملة الأب المقصر في الإنفاق على أولاده.. الإفتاء ترد

تصرف مزعج من مسافرة على متن طائرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

البورى يسجل 50 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم 31 -12-2019

إصابة جديدة تضرب ليفربول

AdvertisementS

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

أزمة لينا الفيشاوي مع والدها تتواصل بعد الصورة العارية.. ورد فعل غير متوقع من الأب والابنة

قفز من الشباك هربًا.. عاطل يقتل والدته بـ شاكوش في كفر الشيخ

تهديد بالانتحار ولجوء للقضاء .. حمو بيكا يفتح النار على نقابة الموسيقيين "فيديو"

لا يعرفها الكثير.. 4 ركعات في آخر السنة تكفر ذنوبك وتفتح أبواب الرزق

ضربة جديدة لـ بي إن سبورتس.. ظهور قناة بديلة لـ بي أوت كيو.. صور

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

بيان شديد اللهجة من السعودية بعد قصف مليشيات إيران لقواعد أمريكية في العراق

بعد أزمة جوجل.. بدرية طلبة مطلوبة في السعودية (القصة الكاملة)

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

هيونداي تطرح توسان hyundai tucson الجديدة بتصميم خيالي .. صور

بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جايين متأخر.. آخر 3 مناطق احتفالا بالكريسماس في العالم

على رهان.. منافسة بين خلايجة عواجيز على تقليد زوجاتهم في الرقص

رغم معاناته.. مراهق مصاب بالسرطان يرفض التوقف عن الابتسام.. تفاصيل مؤثرة