وزير الداخلية العراقي يصل إلى مبنى السفارة الأمريكية بعد حرقها

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، وصل إلى مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك عقب اقتحامها من قبل محتجين تابعين لحزب الله العراقي.



ووفقًا لشبكة "السومرية" العراقية، وصل وزير الداخلية العراقي وعدد من النواب إلى محيط السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب هجوم محتجين من حزب الله العراقي، السفارة الأمريكية في بغداد، وأحرقوا إحدى بواباتها ومقار الحماية الأمنية وأعلاما وحطموا كاميرات مراقبة، اعتراضًا على الضربة الأمريكية التي وجهتها لقوات حزب الله العراقي، والتي ضربتهم في 5 مواقع وأسقطت عشرات القتلى والجرحى.



وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر حرق بوابة السفارة الأمريكية في بغداد من قبل المتظاهرين.



وأعلنت القوات الأمريكية حالة التأهب داخل السفارة، بعد إطلاق صافرات الإنذار عقب اقتحام متظاهرين حزب الله العراقي للسفارة.



وغادر السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو مويلر ومن تبقى من الموظفين، السفارة عبر مطار بغداد لمكان غير معلوم، على خلفية الاحتجاجات.