وزير الخارجية القبرصي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي التطورات في ليبيا



وأضافت الوكالة أنه تم خلال المحادثتين التأكيد على الحاجة إلى قيام الاتحاد الأوروبي بمبادرة تهدف إلى منع أي أعمال لا تلتزم بالقانون الدولي وتؤدي إلى مزيد من تصعيد الأزمة في ليبيا.



ذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس بحث خلال محادثتين هاتفيتين أجراهما مع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله التطورات في ليبيا.