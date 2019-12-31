AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن بوست: الغارات الأمريكية على جماعة تدعمها إيران في العراق تثير مخاوف بالانتقام

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/، بأن حالة التوتر تصاعدت بين واشنطن وبغداد بعدما تبادل مسؤولو البلدين الاتهامات بشأن الضربات الجوية الأمريكية ضد كتائب (حزب الله) المدعومة من إيران في العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل 25 فردا منها وإصابة أكثر من 50 شخصا.

وأشارت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أن الهجمات الأمريكية ضد كتائب (حزب الله) في العراق، تهدد بجذب بغداد إلى صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت أن الحكومة العراقية أدانت الهجمات الأمريكية، أمس الأول /الأحد/، واعتبرتها انتهاكا لسيادة بلادها، كما قالت إنها ستراجع علاقتها بالولايات المتحدة، وفي المقابل قال مسؤولون أمريكيون إن العراقيين فشلوا في حماية القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، ووصفوا الضربات بأنها "دفاعية" بطبيعتها.

وأضافت الصحيفة، أن الغضب من العراقيين فضلا عن تهديدات الانتقام، أكد أيضا على عزلة الولايات المتحدة المتزايدة في العراق وأثار تساؤلات حول مدى بقاء حوالي 5 آلاف جندي أمريكي في البلاد.

ورأت الصحيفة أن الضربات الجوية أثارت المخاطر في المواجهة في جميع أنحاء المنطقة بين طهران وواشنطن، والتي بدأت بعد انسحاب إدارة دونالد ترامب من اتفاق نووي عام 2015 وشنت حملة "الضغط الأقصى" للعقوبات الاقتصادية ضد إيران، والتي دفعت طهران إلى البدء في التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، قائلة إن تحرك الولايات المتحدة بإضافة المزيد من العقوبات مع عدم وجود رد عسكري أمريكي من الواضح أنه أعطى الحكام في طهران المزيد من الثقة لشن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت قيام طائرات أمريكية بشن غارات على مقار لمليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في المليشيات أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع (إف 15) الأمريكية، وفق ما ذكر مصدر عسكري أمريكي، 5 قواعد تابعة لمليشيات حزب الله العراقي، 3 في الأنبار و2 في سوريا.
Advertisements

ترشيحاتنا

أفضل دعاء للعام الجديد 2020 .. يجلب لك السعادة في الدنيا والآخرة

مدرب الزمالك السابق يكشف سر ابتعاد محمد أوناجم عن مستواه

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لرئيس الزمالك عن الخطيب وعبد الله السعيد .. قرارات مجلس الأهلي تصدر بشأن المصابين والألعاب الأخرى

فضيحة أفريقية وريمونتادا إنجليزية وسقوط الأهلي بخماسية.. شاهد أبرز 5 مفاجآت مدوية في 2019

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

أرخص 5 سيارات في مصر لعام 2019.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

مرشات عطر ومصحف ونقود ذهبية.. كنوز أثرية من ذاكرة المتحف الإسلامي