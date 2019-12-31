محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد

هنأ الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار، وأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جميع المصريين.



وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بحلول هذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والسير بالوطن نحو المستقبل الآمن المستقر.



كما تمني محافظ الغربية أن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم.