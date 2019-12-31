AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:02 م
أحمد على
هنأ الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار، وأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جميع المصريين.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بحلول هذه المناسبة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والسير بالوطن نحو المستقبل الآمن المستقر.

كما تمني محافظ الغربية أن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

ترشيحاتنا

بـ 2000 دولار.. تركيا تشجع الإرهابيين على الذهاب إلى ليبيا

جايين متأخر.. آخر 3 مناطق احتفالا بالكريسماس في العالم

الخريطة الكاملة لـ حفلات رأس السنة 2020

الاتحاد السكندري يبحث عن مهاجم إفريقي ويرغب في رحيل رباعي الفريق

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

دعاء السنة الجديدة 2020 .. يغسل أحزانك ويغير قدرك إلى أجمل مما تتمنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

مرشات عطر ومصحف ونقود ذهبية.. كنوز أثرية من ذاكرة المتحف الإسلامي