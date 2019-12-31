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فن

أحدث ظهور للعسيلي مع أحد أصحابه المقربين.. شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:14 م
محمود العسيلى
محمود العسيلى
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مريم عزت
نشر المطرب محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له مع أحد أصحابه المقربين.

وعلق المطرب محمود العسيلي، على الصورة قائلا: "قاعدة من بتوع زمان وان تو وان مع المانووووو".

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

قمرر🙂♥️

بحبك اوى

حتي عسيلي بيطلع وان تو وان 😂😂😂😂😂😂

منورين

يذكر أن محمود العسيلي طرح آخر أغنياته "أنا وانتي" في أغسطس الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

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