محافظ أسيوط يعلن طرح شقق سكن مصر بمدينة ناصر الجديدة

وأوضح محافظ أسيوط أن مساحة الوحدة السكنية تتراوح بين 106 إلى 115م2 بمستوى تشطيب متميز وبنظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري بحيث يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية الحجز، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online.





وقال إن باقي التفاصيل والطرح وأسلوب وإجراءات الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وطريقة السداد متاحة على الموقع الإلكتروني https://www.hdb-reservation.com/ في 2 فبراير القادم، لافتًا إلى أن الإعلان تضمن طرح 231 وحدة سكنية "سكن مصر" بالمدن الجديدة (مدينة ناصر الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة).





وأضاف أن هذا المشروع له نتائج هامة على المحافظة، من بينها أنه يسهم بشكل كبير في توفير سكن متميز للشباب والتخفيف من التكدس السكاني بمدينة أسيوط والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مدينة أسيوط، فضلًا عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى التنسيق بين المحافظة وجميع الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية للعمل على إزالة جميع العقبات التي تقف أمام تنفيذ المشروع طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، وذلك لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المحافظة.





وأشاد بالجهود المبذولة من الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان في الانتهاء من تنفيذ طريق محور الهضبة الغربية الذي يختصر المسافة والوقت إلى 15 دقيقة فقط من مدينة أسيوط، فضلًا عن تنفيذ البنية التحتية والوحدات السكنية بالمدينة الجديدة على مستوى متميز وفي مواعيد محددة.

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، وحدات سكنية "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية في أسيوط، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسعات العمرانية والمدن الجديدة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحقيقًا للتنمية المستدامة.يذكر أن مدينة ناصر الجديدة تم البدء في إنشائها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم "78" لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006 فدادين من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية.