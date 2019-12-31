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برلمان

برلماني: أرفض وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل في الأجر المكمل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:03 م
النائب عبد الرازق
النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن هناك قاعدة معروفة فى نظام العمل تتمثل فى أن البنود يتم توحيدها لكن الأرقام ممثلة فى الحوافز والمكافآت لا توحد، مشيرا إلى أن الحوافز تدخل تحت بند الأرقام والتي لا يتم توحيدها.

وأشار زنط في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن أن نوحد بنود الترقية والتظلم والفصل من العمل والندب والجزاءات، باعتبارها بنود ثابتة فى جميع القطاعات سواء القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الحكومى.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن هناك نوعية من الأعمال المعينة لابد أن نعطى لها الحافز وهى التى تتناسب مع طبيعة العمل نفسه الذى يستحق ذلك ومدى تعرضه للمخاطر، قائلا على سبيل المثال: "واحد بيشتغل فى منجم وكله مخاطر بياخد وجبة وبدل عدوى ماينفعش أساويه بواحد بيشتغل فى شركة وقاعد فى التكييف".

وكان قد أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التى أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية وأن هذه الدراسة معروضة أيضا على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة الناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.

كشف المراغى فى اجتماعه والنائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم أن المادة 42 من قانون الخدمة المدنية اعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف فى تطوير الأجل المكمل فى 30 يونيو 2015.
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