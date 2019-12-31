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حوادث

حقك مضمون.. تعرف على حقوق الزوجة المطلقة غيابيا فى القانون

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:11 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
يعتقد البعض من النساء عند تطليقها غيابيا أن طليقها أفلت من المسئولية وضاع حقها، وقد يتدخل بعض الأشخاص ويقومون بوهمها على أنها ليس من حقها شكوى زوجها طالما طلقها غيابيا فى اعتقادا منهم أن الزوجة المطلقة غيابيا ليس لها حقوق.

ففى ذات السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى حقوق الزوجة المطلقة غيابيا فى القانون:

أولا: "الطلاق الغيابى هو الطلاق الذى يقع دون وجود الزوجة أو علمها يعنى جوزك يطلقك وانتى مش معاه عند المأذون وتعرفى انه طلقك غيابى منه أو من المأذون لم يتصل بيكى أو عن طريق إنذار على يد محضر من المحكمة (وممكن متعرفيش اصلا احيانا الا بعد فتره طويلة".

ثانيا : حقوق المطلقة غيابيا:
"الزوجة التي تطلق غيابيا ليها كل الحقوق الشرعية والقانونية من نفقات العدة والمتعة ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات ونفقة أولادها لو فى اولاد وأجر مسكن وحضانة ومصاريف تعليم الأبناء. ونفقة زوجة بنوعيها".

ثالثا: "الزوجة إذا استطاعت إثبات الضرر الذى أصابها لما جوزها طلقها غيابى وهى متعرفش ممكن ترفع عليه دعوى تعويض عن الأضرار التي حصلتلها"

رابعا: "ايه الحل لو جوزك طلقك غيابى وانتى متعرفش أو طلقك فى التليفون وهو بره ومش عارفه تثبتى دا او شاكه بس مفيش اثبات رسمى ومش عارفه تتاكدى"؟

"من الممكن رفع دعوى طلاق للضرر في حالة غياب الزوج ومن الممكن أيضا رفع دعوى إثبات طلاق ومن خلالها نثبت وقوع الطلاق بأي دليل كتابى أو شهادة الشهود".

"كما يجوز مطالبة الزوجة بنفقة الزوجة بنوعيها ونفقة الصغار بأنواعها وقائمة المنقولات دون وقوع طلاق يعنى ممكن تاخدهم وهى متزوجة".
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