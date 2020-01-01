أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020

أعلنت شركة الأمل للسيارات وكيل لادا في مصر عن طرح سيارتها لادا جرانتا 2020 في إصداري المانيوال والأوتوماتيك لتلبية متطلبات المستهلك المصري بدعم من الشركة الأم في روسيا فيما يتعلق بالتصنيع المحلي.
لادا جرانتا granta 2020
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سعر لادا جرانتا 2020 granta اتوماتيك
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ويبلغ سعر السيارة لادا جرانتا 2020 granta اوتوماتيك بسعر 178.000 جنيه.
لادا جرانتا granta 2020
لادا جرانتا الشكل الجديد
تأتي السيارة لادا جرانتا الشكل الجديد أوتومانيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية وقد حصلت السيارة لادا جرانتا فيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.
lada 2020
سعر لادا جرانتا 2020 granta اتوماتيك
lada granta
ويبلغ سعر السيارة لادا جرانتا 2020 granta اوتوماتيك بسعر 178.000 جنيه.