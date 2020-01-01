أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر 2020

لادا جرانتا 2020

لادا جرانتا granta 2020

لادا جرانتا الشكل الجديد





لادا جرانتا

لادا جرانتا

سعر لادا جرانتا 2020 granta اتوماتيك

أعلنت شركة الأمل للسيارات وكيل لادا في مصر عن طرح سيارتهافي إصداري المانيوال والأوتوماتيك لتلبية متطلبات المستهلك المصري بدعم من الشركة الأم في روسيا فيما يتعلق بالتصنيع المحلي.تأتي السيارةالشكل الجديد أوتومانيك بناقل حركة من شركة جاتو اليابانية وقد حصلت السيارةفيس ليفت granta على تغيير في التصميم في الجزء الأمامي الذي يبدو بشكل حرف X مع توفير تعليق جديد للسيارة ونظام ترفيهي أحدث ومكونات داخلية متطورة.ويبلغ سعر السيارة لادا جرانتا 2020 granta اوتوماتيك بسعر 178.000 جنيه.