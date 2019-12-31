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منوعات

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:08 م
قبل وفاته مباشرة
قبل وفاته مباشرة
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عزة عاطف
حسن الخاتمة هو أقصى الأماني، أي أن يوفقك الله إلى طاعته حتى آخر نفس تلفظ به، ونحن هنا أمام واقعة فريدة من نوعها، حيث انتشر مقطع فيديو لأب يكتب وصيته قبل وفاته مباشرة.

انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات "تويتر" لعجوز سعودي من قرية المكارمة، أراد الله له حسن الخاتمة، فبمجرد أن شعر باقتراب منيته أخذ علبة المناديل التي بجانبه وكتب وصيته لأبنائه عليها مسرعًا.

أوصى محمد بن عثمان بن خليف الغامدي، بنيه بتقوى الله وطاعته، وود أمهم وأختهم، بالإضافة إلى عدم النواح أو النحيب عليه عند موته، وفقًا لما كتبه على علبة المناديل الكرتونية.

يؤكد ابنه لصحيفة "سبق" أن والده توفى بعد كتابة الوصية بساعات قليلة، فقد دفعه شعوره بالصداع الشديد واقتراب الأجل إلى التصرف بتلقائية والتقاط أقرب شيء له للإسراع في كتابة وصيته.

كان الأب قد أصيب بجلطة خفيفة في الدماغ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى الملك فهد في مدينة جدة، وقد كتب في وصيته نصائح لأولاده بتقوى الله، وصلة الرحم، والمحافظة على الصلاة، ولا نواح عليه عند موته.
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