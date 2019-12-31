أزمة صناعة الألومنيوم على أجندة صناعة البرلمان

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لروح الزعيم خالد الذكر الراحل جمال عبد الناصر الذي حول صحراء جرداء بنجع حمادى إلى قلعة صناعية كبرى تتمثل في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، والذي تم افتتاحه في 27 أكتوبر 1975، وهو أحد أهم القلاع الصناعية التي أنشئت عقب دخول كهرباء السد العالي إلى صعيد مصر حيث تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتى فى نوفمبر 1969 لتوريد المعدات والمستندات الفنية والخبرة اللازمة لإقامة مصنع متكامل للألومنيوم على مساحة 5000 فدان بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا، ثم أضيف بروتوكول توسعات جديد بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويا.



وقال محمد فرج عامر فى بيان له أصدره اليوم، إن مصنع الألومنيوم نجع حمادي هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط حيث وصل إنتاجه إلى 320 ألف طن بعد انتهاء تطوير الخلايا عام 2010 ولكن يمر حاليا بظروف ومشكلات تتطلب التدخل السريع والحاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وفى مقدمة هذه المشكلات ارتفاع اسعار الكهرباء.



وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة التفكير ووضع الخطط العاجلة التى تكفل استغلال خام الألومنيوم فى الصناعات المصرية من خلال إنشاء مجموعة من صناعات الألومنيوم داخل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي يكون منها صناعات مخصصة للتصدير لمختلف أسواق العالم خاصة الأسواق العربية والأفريقية، مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تضع مشكلات صناعة الألومنيوم على أجندة عملها إضافة إلى أنها ستقوم بزيارة ميدانية لتفقد شركة مصر للألومنيوم على الطبيعة، وعقد لقاءات مع المهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة الشركة وجميع القيادات والعاملين بهذا الصرح الصناعى الكبير.



كما وجه المهندس محمد فرج عامر، التحية لروح الدكتور يوسف إسماعيل أول رئيس ومفوض لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي والذي كان واحدا من عمالقة الصناعة المصرية، مشيدا بأداء مجلس الإدارة الحالي بقيادة المهندس محمود سالم رئيس مجلس الإدارة وجميع القيادات والعاملين بمصنع الألومنيوم بنجع حمادي.



تجدر الإشارة إلى أنه يعمل بهذا المصنع ما يزيد على عشرة آلاف عامل يقيم معظمهم في مدينة سكنية ملحقة بالمصنع تحتوي على الخدمات الأساسية، كالمدارس والمستشفى والنادي الرياضي وجميع الخدمات الجماهيرية الأخرى.



ويقوم المصنع على إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته فى الداخل والخارج، ويتضمن وحدات رئيسية تشمل عنابر الإنتاج والمسابك الكهربائية والدرفلة، بينما تشمل وحدات إنتاج الخامات الرئيسية وحدات تحميص الفحم ووحدات إنتاج البلوكات الكربونية، كما توجد وحدات للخدمات الإنتاجية ووحدات الخدمات.

