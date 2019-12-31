احتفالًا برأس السنة..طريقة عمل تورتة الفراولة..فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل تورتة الفروالة للاحتفال بليلة رأس السنة.



وجاءت مقادير عمل تورتة الفراولة كالتالى:



كيكة اسفنجية



25 جرام دقيق

200 جرام سكر

25 جرام نشا ذرة

50 جرا محسن كيك

8 جرام بيكنج بودر

نصف كوب مياه ساقعة

5 بيضات

فانيليا



الحشو

نصف كيلو كريم شانتيه خام

2 كوب مياه مثلجة

كوب كريمة خفق

نصف كوب سكر

شيكولانة بيضاء

صوص فراولة



لمعرفة طريقة عمل تورتة الفراولة بالتفاصيل شاهد الفيديو..

