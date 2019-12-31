AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احتفالًا برأس السنة..طريقة عمل تورتة الفراولة..فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 01:59 م
تورتة الفراولة
تورتة الفراولة
Advertisements
هاجر إبراهيم
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل تورتة الفروالة للاحتفال بليلة رأس السنة.

وجاءت مقادير عمل تورتة الفراولة كالتالى:

كيكة اسفنجية

25 جرام دقيق
200 جرام سكر
25 جرام نشا ذرة
50 جرا محسن كيك
8 جرام بيكنج بودر
نصف كوب مياه ساقعة
5 بيضات
فانيليا

الحشو
نصف كيلو كريم شانتيه خام
2 كوب مياه مثلجة
كوب كريمة خفق
نصف كوب سكر
شيكولانة بيضاء
صوص فراولة

لمعرفة طريقة عمل تورتة الفراولة بالتفاصيل شاهد الفيديو..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صينية المدلعة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل كيكة الرواني مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل طاجن الكراميل بالحليب مع الشيف توتا.. فيديو

طريقة عمل حشوة الشيكولاتة بالويفر..فيديو

مقادير عمل تورتة روشيه مع الشيف توتا مراد ..فيديو

طريقة عمل كب كيك الفراولة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

حكم خروج المرأة متبرجة للأفراح..أمين الفتوى يرد.. فيديو

في ذكرى رحيل أم الدكاترة| كفاح ومآس إحسان القلعاوي.. ترملت على بناتها وهزمها السرطان

قبل مواجهة الأهلي.. أزمة عنيفة بين ميدو وعادل عبد المنعم فى المقاصة

شر انتقام.. بمقطع إباحي عريس يفضح علاقة عروسه بزوج أختها أمام المعازيم

ثلاثة لا تقربهم الملائكة ولا تنظر إليهم.. هذه أوصافهم

بملابس كاجوال .. زوجة مصطفى فهمي تستعرض رشاقتها من أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وفاته مباشرة.. فيديو لـ عجوز يسرع في كتابة وصيته على علبة مناديل

بعد زواج استمر 51 عامًا.. مسن يتبرع بكليته لزوجته بسبب تدهور صحتها

مرشات عطر ومصحف ونقود ذهبية.. كنوز أثرية من ذاكرة المتحف الإسلامي