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برلمان

وكيل عربية البرلمان يصف اقتطاع سلطات الاحتلال للأموال الفلسطينية بالسرقة والابتزاز

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:17 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بالنواب
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فريدة محمد
وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب القرار الصادر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع 150 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية بأنه سطو وسرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على مخالفات صارخة للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وطالب "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، المجتمع الدولى بأسره خاصة من منظمة الأمم المتحدة، بإعلان رفضهم الواضح والصريح لسياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلى خاصة أن هذا القرار الخطير يتناقض مع القانون الإنساني الدولي ومع الاتفاقيات الموقعة.

وأكد ضرورة مساندة المجتمع الدولى للشعب الفلسطينى حتى يحصل على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فى ضوء المبادرات التاريخية التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام جميع المحافل الدولية وفى مقدمتها رؤيته الواضحة والحاسمة فى خطاباته أمام منظمة الأمم المتحدة.

كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت)، صادق على اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية "المقاصة" بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصادقة "الكابينيت" على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت.
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